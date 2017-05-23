Жители Иркутской области нашли ртуть в воде из уличной колонки

Жители города Братска в Иркутской области обнаружили ртуть в воде, набранной в уличной водозаборной колонке, узнал корреспондент Сиб.фм 23 мая из сообщения регионального управления Роспотребнадзора.

Опасный металл житель Братска заметил, когда налил воду в чайник. Он немедленно обратился в местную мэрию. Специалисты Роспотребнадзора выехали по указанному адресу, отобрали пробы воды из колонки, по результатам лабораторного исследования было зарегистрировано превышение предельно-допустимых концентраций ртути в 13 раз. Эксперты рекомендовали администрации Братска как можно скорее остановить эксплуатацию колонки.

В течение двух суток были повторно отобраны и исследованы пробы воды, однако на этот раз она уже соответствовала требованиям санитарных правил. Тем не менее, коммунальным службам города предстоит промыть водоколонку, после чего контрольные пробы будут взяты ещё раз.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», неподалёку от Братска, выше по течению реки Ангары, расположено предприятие «Усольехимпром», на котором с 1970-х годов ртуть использовалась для производства каустической соды. В конце 1990-х годов цех ртутного электролиза был закрыт как нерентабельный и в настоящее время находится в заброшенном состоянии.

По оценкам экспертов, на территории цеха осталось около 117 тонн ртути, а в окрестностях предприятия может быть сосредоточено до 600 тонн ртути, которая просачивается в грунтовые воды, а из них может попадать в Ангару и в Братское водохранилище, где находятся водозаборы Братска.

Напомним, в 2014 году жители Омска обнаружили вещество, похожее на ртуть, в тетрапаке с ряженкой — 56-летняя женщина отпила кисломолочный напиток и почувствовала, что в нём находятся инородные фрагменты. Женщина вылила ряженку в раковину в ванной комнате и разглядела в ней шарики металла.