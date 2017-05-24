18 жилых домов загорелись в Красноярском крае из-за ветреной погоды

Усиление ветра в Красноярском крае до штормового привело к крупным пожарам сразу в трёх районах, загорелось 18 жилых домов и деревообрабатывающие предприятия, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС.

В городе Лесосибирске (посёлок Стрелка) зафиксированы возгорания восьми жилых домов. Предположительно все они загорелись от пала травы. Пожары возникли и на двух предприятиях города, занятых переработкой древесины. В городе Канске пожарным удалось остановить распространение огня, который охватил девять жилых домов и надворные постройки на площади около тысячи квадратных метров. Люди в огне не пострадали.

Ещё один пожар произошёл в Дзержинском районе края — горел одноэтажный трёхквартирный жилой дом и надворные постройки. Уже установлено, что огонь на жилой дом перешёл от подожжённой травы.

По оценке спасателей, пожарная обстановка осложнилась на всей территории Красноярского края, гарнизоны пожарной охраны переведены в готовность к немедленному реагированию.

Напомним, ранее семилетний мальчик в селе Новобирилюссы Красноярского края вывел из горящего дома сестру и старшего брата-инвалида.