Число повреждённых огнём жилых домов в Красноярском крае возросло до 70

Число сгоревших и продолжающих гореть жилых домов в Красноярском крае достигло 70, в результате жилья могут лишиться в общей сложности 339 человек, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС.

Возгорания зафиксированы в трёх территориях региона — в городах Лесосибирске и Канске, а также в Бирилюсском районе (посёлок Малая Кеть). Местными властями на территориях введён режим чрезвычайной ситуации. На тушении задействовано 150 человек, три пожарных поезда и спасательные вертолёты с водосливными устройствами.

«По последней оперативной информации, огнём повреждены порядка 70 домов, в которых проживало 339 человек, в том числе 47 детей. Людям предложено поселиться в пунктах временного размещения, где будут обеспечены условия для нормального проживания. С населением, оставшимся без жилья работают психологи», — сообщает СРЦ МЧС.

По оценке спасателей, наиболее сложная обстановка сложилась в Лесосибирске, где огонь бушует на деревообрабатывающих предприятиях. Ликвидация пожаров на таких объектах при неблагоприятной погоде (сильном ветре при отсутствии дождя) может длиться до нескольких суток. О погибших спасатели не сообщают; по данным регионального управления Следкома, в Канске при тушении пожара в одном из домов было обнаружено обгоревшее тело женщины. Её личность и возраст пока не установлены.

Напомним, ранее МЧС сообщало, что масштабные пожары в городе Лесосибирске начались, предположительно, из-за поджога сухой травы. Быстрому распространению огня и в Лесосибирске, и в Канске способствовал сильный ветер.