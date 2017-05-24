Алтайские фермеры получили право на ускоренные госсубсидии по оборудованию в лизинг

Прокуратура опротестовала регламенты минэкономразвития Республики Алтай по получению субсидий на приобретение оборудования в лизинг, льгот на энергосбережение и присоединение к электросетям, узнал 24 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Республики Алтай.

Прокуратура добилась законных субсидий для малого и среднего бизнеса в Республике Алтай. В ведомстве опротестовали три административных регламента министерства экономического развития и туризма Республики Алтай.

Документы касались права на получение господдержки при приобретении оборудования по договорам лизинга, реализации мер по энергосбережению и за технологическое присоединение к электросетям.

Правовая экспертиза показала, что регламенты по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства содержали противоречия бюджетному законодательству в части порядка и сроков предоставления субсидий.

Миниэкономразвития и туризма Республики Алтай привело в соответствие регламент о госсубсидиях на возмещение части затрат при приобретении оборудования по договорам лизинга. Остальные два протеста на момент публикации не рассмотрены.

Напомним, что Минсельхоз РФ оштрафовал новосибирских чиновников на 109 млн рублей за провал в сельском хозяйстве в марте 2017 года. Притом половину льготных кредитов Минсельхоза РФ для Новосибирской области получат структуры, связанные с министром Абызовым.