 

Автомобилист спас ежа от втулки туалетной бумаги в Новосибирской области

 24 мая, 14:08
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Автомобилист спас ежа от втулки туалетной бумаги в Новосибирской области
Фото из соцсети «ВКонтакте» группы «АСТ-54»

Автомобилист спас ежа, который застрял во втулке туалетной бумаги в Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения в соцсети «ВКонтакте» группы «АСТ-54».

Животное выбежало на дорогу перед автомобилем своего спасителя.

«Еду поздно вечером домой с работы усталый, ещё и на автомобиле ремень газораспределительного механизма порвался, в общем, настроение не очень. Неожиданно перед нашим автомобилем вылетает странное существо с вытянутой головой», — сообщил подписчик группы «АСТ-54».

Существом оказался ёжик со втулкой от туалетной бумаги на голове.

«Он замер на месте, мы с друзьями остановились и сняли с головы „кандибобер“, а затем отправили ежа в лес», — добавин он.

Напомним, что в мае 2014 года жители Академгородка Новосибирской области занялись спасением ежей от автомобилей.

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