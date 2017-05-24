Четырёхлетний ребёнок упал в яму с землёй и задохнулся в Омской области

Омские следователи проводят проверку по факту смерти четырёхлетнего мальчика, который упал в яму с землёй возле родительского дома и задохнулся, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения регионального следственного комитета.

21 мая около 10:00 в селе Байкал родители нашли тело четырёхлетнего сына. По предварительным данным, родители оставили ребёнка без присмотра на несколько минут, и мальчик выбежал во двор частного дома, где жила семья. Когда родители пошли искать сына, они нашли его мёртвым.

Ребёнок упал головой вниз в глубокую яму, которую его отец выкопал для установки забора. Мальчик умер от асфиксии — рыхлая земля попала в дыхательные пути. Следователи проводят проверку, им предстоит выяснить все обстоятельства и причины несчастного случая. В сообщении отмечается, что семья характеризуется положительно.

Напомним, что в апреле 2017 года двухгодовалый ребёнок выпал из окна в Томске.