 

ФСБ задержала бывшего ректора омского вуза по обвинению в поборах с подчинённых

 24 мая, 09:27
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ФСБ задержала бывшего ректора омского вуза по обвинению в поборах с подчинённых
Фото с сайта globallookpress.com

Бывший ректор Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (Омск) Владимир Кирничный задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в многолетних поборах со своих подчинённых, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения прокуратуры Омской области.

Согласно материалам уголовного дела, в период с июля 2011 года по июль 2016 года Кирничный принуждал работников вуза к обязательному ежемесячному возврату денежных средств, начисленных им в качестве стимулирующих доплат в составе основной зарплаты. Документально подтверждённый следствием ущерб от его незаконных действий составляет 3,93 млн рублей.

Следственным подразделением УФСБ по Омской области в отношении 43-летнего бывшего ректора возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение денежных средств в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи — десять лет лишения свободы. По ходатайству следственных органов бывшему ректору избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что ранее в Красноярске по материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении проректора Сибирского федерального университета Павла Вчерашнего, по данным следствия, Вчерашний инициировал незаконную выдачу одному из студентов вуза гранта на 150 тысяч рублей.

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