Грузинский велопутешественник остановился в Новосибирске по дороге в Лиссабон

Побывавший в Новосибирске грузинский велосипедист Нодар Беридзе планирует на велосипеде добраться до Лиссабона, проехав в общей сложности 40 тысяч километров за 600 дней, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая на встрече с путешественником.

Нодар Беридзе стартовал 17 октября 2016 года во Владивостоке и запланировал проехать дистанцию в 40 тысяч километров от Владивостока до Лиссабона за 600 дней, а затем вернуться в Тбилиси. Свой проект путешественник назвал «Путь мира», он посвящен пропаганде мира и толерантности.

Основная часть пробега, как по времени, так и по расстоянию, будет проходить по территории России. Во время краткой остановки в Новосибирске путешественник в Центре высшего спортивного мастерства поделился своими впечатлениями о прошедших этапах.

«Миссия проекта „Путь мира“ — пропаганда мира и толерантности, а также стабилизация дружественных отношений между Грузией и Россией, — говорит Беридзе. — Проехав по Дальнему Востоку и Сибири тысячи километров, я убедился, что обычные люди, все без исключения, хотят мира, дружбы и добрососедства. Десятки российских жителей городов и деревень очень тепло приветствовали меня, предлагая помощь и поддержку».

Едет путешественник без сопровождения на обыкновенном туристическом велосипеде, преодолевая в день от 80 до 200 километров. Останавливается преимущественно в городах, где можно заночевать в гостиницах, или населённых пунктах, где ему предоставят ночлег. На дороге не ночует, палатку с собой не везёт — только вещи и ремкомплект. На случай экстренных ситуаций или отсутствия сотовой связи есть спутниковый телефон.

Беридзе рассказал, что остановиться в Новосибирске он решил после просьбы своего друга, депутата Госдумы РФ Александра Карелина. Путешественник отметил, что земляки Карелина оказали настолько тёплый приём, что он решил уделить Сибири побольше внимания и планирует краткий визит в Барнаул, а затем продолжит путь по дистанции.

На создание проекта «Путь мира» отважного грузина вдохновила жизнь его легендарного земляка Джумбера Лежавы. В 45-летнем возрасте Лежава перенёс тяжёлую операцию, сумел восстановиться по собственной системе, установил несколько рекордов для Книги рекордов Гиннеса и совершил кругосветное путешествие на велосипеде.

Нодар Беридзе несколько лет помогал своему земляку организовывать его мероприятия, а после кончины Лежавы в 2014 году решил продолжить его дело.

Напомним, что в июне 2013 года житель Новосибирска украл велосипед у немецкого велотуриста.