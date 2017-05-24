Губернатор Хакасии одобрил проект создания «самого большого в Европе» сада

Глава Хакасии Виктор Зимин поддержал проект частного предпринимателя Сергея Бахтина, который собирается разбить в Аскизском районе республики крупнейший в России плодово-ягодный сад, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения пресс-службы правительства Хакасии.

Отмечается, что проект уже вызвал большой ажиотаж в республике. Его параметры (площадь сада, объём инвестиций) правительство Хакасии не разглашает, однако уже ясно, что основными культурами, которые будут выращивать в будущем саду, станут облепиха и жимолость.

«Проект в первую очередь поражает своим размахом: планируется, что в районе станции Хан-Куль появится самый большой в России и Европе плодово-ягодный сад. Специалистами уже проведено изучение земли на участке. Их решение: земля оптимальна для выращивания облепихи и жимолости», — говорится в сообщении республиканского правительства.

Выращенную облепиху автор проекта сада рассчитывает продавать для нужд фармацевтики — для производства лекарственных препаратов в год используется до миллиона тонн этих ягод. В свою очередь жимолость широко применяется в кондитерском производстве.

«Я поверил в ваш проект. Поначалу мне показалась, что это какая-то забава — самый большой сад в стране и прочее. Но в вашем докладе прозвучали серьёзные проработки, вплоть до научных исследований. Теперь я вижу, что это интересный, нужный и выполнимый проект. Я уже не говорю про новые рабочие места, дополнительные налоги и другие важные в социальном аспекте вещи», — прокомментировал проект Виктор Зимин.

По словам предпринимателя Сергея Бахтина, в проект создания сада уже активно вкладываются деньги, ведётся совместная работа с рядом профильных республиканских министерств и администрацией Аскизского района. Закуплены отобранные сорта саженцев, их посадка в открытый грунт начнётся в октябре 2017 года. На это время запланировано также начало работ по строительству водозабора из реки Абакан и организации системы орошения сада.

Напомним, в конце марта Виктор Зимин на заседании правительства Хакасии назвал Новосибирск «колхозом» и «деревней», говоря о том, что в подведомственном ему регионе больше автомобилей на душу населения и выше средняя зарплата. После этого глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал высказывание Зимина «хамским» и «огульным».