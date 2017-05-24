 

Красноярские следователи обвинили директора пансионата в смерти 18 пожилых постояльцев

 24 мая, 17:08
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Красноярские следователи обвинили директора пансионата в смерти 18 пожилых постояльцев
Фото с сайта medweb.ru

Следователи обвинили директора пансионата для престарелых в посёлке Емельяново Красноярского края в смерти 18 постояльцев, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения регионального управления следственного комитета.

По данным следствия, с сентября 2011 года по июнь 2016 года директор пансионата заключал с родственниками пожилых людей договоры на предоставление места для круглосуточного постоянного проживания, оказания помощи в поддержании личной гигиены, обеспечения питанием, а также, в случае ухудшения здоровья, вызов бригады скорой медицинской помощи. Стоимость услуг варьировалась от 15 до 30 тысяч рублей.

После заселения в пансионат мало кто из постояльцев в возрасте от 78 до 93 лет проживал там больше месяца. Когда пожилым людям ставилось плохо, сотрудники не вызывали скорую помощь, и постояльцы умирали. Также санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза нашла нарушения, которые создавали угрозу для жизни и здоровья постояльцев пансионата. Часть нарушений уже была выявлена сотрудниками Роспотребнадзора, но директор их не устранил.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Санкция по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

На данный момент следствие установило причастность директора к смерти 18 пожилых людей, расследование продолжается. Потерпевшими признаны 15 родственников погибших.

«Это не окончательное обвинение. На данный момент следователи установили его причастность, предъявили обвинение и будут дальше расследовать», — рассказала корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы Ольга Шаманская.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал. Пансионат продолжает свою деятельность под другим названием.

Напомним, что в июле 2015 года в Алтайском крае открылся первый частный дом-интернат для пожилых людей.

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