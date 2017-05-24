Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей, сообщила 24 мая корреспонденту Сиб.фм одна из очевидцев события Ирина Вязьмина.

Происшествие случилось 23 мая вечером. Скорую помощь потерпевшему вызвали очевидцы.

«Мы ехали с правого берега на левый, было 23:10. Только выехали из тоннеля на мост, как заметили парня на средней полосе дороги. Шёл, шатаясь, голова перевязана, весь в крови... Я попросила мужа остановиться и вызвать скорую помощь. Парень упал, я испугалась, что машины наедут на него. С нами был маленький ребёнок, и мы уехали, не дождавшись скорой», — рассказала Ирина Вязьмина.

В полиции подтвердили, что 23 мая вечером машина скорой помощи увезла мужчину, найденного на Димитровском мосту. Сотрудники полиции выяснили, что это был гражданин без определённого места жительства. Травму он получил во время драки с группой таких же бездомных, сообщил референт пресс-службы МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.

Служба скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, откуда он ушёл самостоятельно. Сотрудники полиции по данному факту проводят доследственную проверку.

Напомним, в 2016 году чиновник в Улан-Удэ предложил «запереть в вольерах» бомжей и алкоголиков.