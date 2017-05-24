 

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

 24 мая, 17:50
подходящие темы
Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей, сообщила 24 мая корреспонденту Сиб.фм одна из очевидцев события Ирина Вязьмина.

Происшествие случилось 23 мая вечером. Скорую помощь потерпевшему вызвали очевидцы.

«Мы ехали с правого берега на левый, было 23:10. Только выехали из тоннеля на мост, как заметили парня на средней полосе дороги. Шёл, шатаясь, голова перевязана, весь в крови... Я попросила мужа остановиться и вызвать скорую помощь. Парень упал, я испугалась, что машины наедут на него. С нами был маленький ребёнок, и мы уехали, не дождавшись скорой», — рассказала Ирина Вязьмина.

В полиции подтвердили, что 23 мая вечером машина скорой помощи увезла мужчину, найденного на Димитровском мосту. Сотрудники полиции выяснили, что это был гражданин без определённого места жительства. Травму он получил во время драки с группой таких же бездомных, сообщил референт пресс-службы МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.

Служба скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, откуда он ушёл самостоятельно. Сотрудники полиции по данному факту проводят доследственную проверку.

Напомним, в 2016 году чиновник в Улан-Удэ предложил «запереть в вольерах» бомжей и алкоголиков.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 марта, 13:23 • интервью

Чистый воздух — чистая прибыль

В чём разница между бризером и кондиционером, почему на компанию «наехал» Росздравнадзор, какие сложности работы в Китае скоро ли они выйдут на американский рынок, корреспондент Сиб.фм поговорил с Руководителем проектов «Тион Умный микроклимат» «Тиона» Максимом Амелькиным.
 13 марта, 13:00 • интервью

Вернуть улыбку

Корреспондент Сиб.фм поговорил с хирургом клиники «Дентал-Сервис» Татьяной Гатиловой о том, как спасти больной зуб: терапия, хирургия и эстетика.
 21 февраля, 14:00 • короче

Короче: гомеопатия

В СМИ и соцсетях — всплеск интереса к гомеопатии, вызванный меморандумом комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, что такое гомеопатия, кому она помогает и чего требует комиссия.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 19 мая, 16:54 • новость

Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске

Более сорока новосибирских музеев и культурно-досуговых площадок примут участие в акции «Ночь музеев», жителей Новосибирска ждут прогулки на теплоходе, тараканьи бега и кастинг артистов.
присоединяйтесь!
    