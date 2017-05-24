 

Несовершеннолетняя подделала около 30 больничных в Новосибирске

 24 мая, 07:48
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Несовершеннолетняя подделала около 30 больничных в Новосибирске
фото с сайта globallookpress.com

Транспортная полиция завершила расследование уголовного дела 17-летней жительницы Новосибирска, обвиняемой в подделке документов, ей грозит до двух лет лишения свободы, узнал 23 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Управления транспорта МВД по Сибирскому федеральному округу.

Девушка совместно с сожителем подделывала листки нетрудоспособности, это выяснили транспортные полицейские в ходе контрольной закупки. О данном правонарушении оперативникам стало известно, когда обманутый работодатель обнаружил, что сотрудник сдал поддельный листок нетрудоспособности, и обратился с ним в полицию.

«В рамках расследования полицейские провели множество экспертиз, включая и почерковедческие, по сличению реальных и поддельных подписей врачей, по изучению печатей медицинских учреждений, их оригиналов и подделок», — сообщает пресс-служба ведомства.

Этот вид заработка обвиняемая нашла в интернете, один поддельный больничный обходился клиентам в сумму от 2 до 3 тысяч рублей. Несовершеннолетняя располагала листками нетрудоспособности и медицинскими печатями — они вместе с тетрадью с персональными данными клиентов были обнаружены в ходе обыска. Большинство людей, воспользовавшихся её услугами, уже подвергнуты штрафным санкциям, сообщает ведомство.

На данный момент дело направлено в суд, девушке за подделку документов грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в начале апреля раскрылось, что новосибирский бизнесмен с барахолки подделал документы сотен среднеазиатских мигрантов.

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