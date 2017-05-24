 

Новосибирские зоозащитники найдут хозяев шотландской кошке на ярмарке «Нос и Хвост»

 24 мая, 07:28
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Новосибирские зоозащитники найдут хозяев шотландской кошке на ярмарке «Нос и Хвост»
фото саши волковой для Сиб.фм

28 мая состоится первая сезонная ярмарка-раздача бездомных животных «Нос и Хвост» — при поддержке Новосибирской мэрии зоозащитники надеются найти хозяев почти трём десяткам своих подопечных, сообщила 24 мая корреспонденту Сиб.фм организатор благотворительной акции Анна Галямина.

В воскресенье, 28 мая, на площадке перед Домом молодёжи «Маяк» жители города смогут бесплатно выбрать кошку или собаку из 27 питомцев новосибирских волонтёров. Все животные здоровы, кастрированы, имеют полный комплект прививок и будут на месте осмотрены ветеринарным врачом.

Инициатором ярмарки на этот раз выступит не организация, а частное лицо. Инициативу зоозащитников уже поддержала мэрия Новосибирска.

«Среди нескольких десятков беспородных животных на ярмарке будет одна фенотипичная шотландская вислоухая кошка, но у неё есть особенности, поэтому отбор хозяев предполагается тщательным», — отметила зоозащитница Анна Галямина.

Желающим взять себе кошку нужно захватить переноску и паспорт для заключения договора, будущих хозяев собак ждут с подготовленным поводком и ошейником.

Кроме того, гостей ждут музыка, мастер-классы, фримаркет, игра «в классики» а также морозное шоу с жидким азотом.

Напомним, в апреле жители Новосибирска получили возможность выбирать бездомных кошек благодаря онлайн-камерам.

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