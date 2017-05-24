 

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

 24 мая, 16:33
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Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги
Фото Ильнара Салахиева из архива Сиб.фм

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омска обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России, узнал корреспондент Сиб.фм на странице Григория Волощенко в соцсети «ВКонтакте» 24 мая.

Студент из Омска Григорий Волощенко выразил своё отношение к предвыборной кампании Алексея Навального на своей странице «ВКонтакте». Волощенко отметил, что заинтересовался фигурой Навального после фильма «Он вам не Димон». На следующий день после митингов 26 марта парень записался волонтёром и стал агитировать за Навального.

«И вот сегодня я узнал, что Алексей по закону не может участвовать в выборах — вступило в силу решение суда (приговор по „делу Кировлеса“, который лишает Навального права баллотироваться на пост президента России — прим. Сиб.фм), — сказал Волощенко. — Сейчас он говорит всем нам, что решение Кировского суда отменит ЕСПЧ, как было дело с первым „Кировлесом“. Но, блин, это же ложь! Приговор по первому „Кировлесу“ вступил в силу в 2013-м, а отмена решения ЕСПЧ пришла только через три года — в конце 2016-го! То есть решение суда по ЕСПЧ отменят не раньше 2020-го года! При этом Алексей продолжает убеждать, что всё нормально и уговаривает скидывать ему деньги».

Волощенко сообщил корреспонденту Сиб.фм, что после атак на Навального перевёл в поддержку оппозиционера 4 000 рублей. В посте студент разместил сканы документов, которые подтверждали факт совершения перевода денег на счёт Навального.

«Алексей может не слушать своих противников, но обязан слышать своих сторонников, и я хочу ему сказать: для сохранения своего доброго имени, для сохранения веры в тебя — Алексей, верни деньги! И прекрати то, что иначе как мошенничеством и обманом назвать нельзя», — обратился в посте студент к политику.

В комментариях к посту отметились и другие сторонники Навального, требующие прекращения избирательной кампании в силу наличия у него непогашенной судимости.

Напомним, в мае 2017 года Кировский областной суд признал законным приговор по «Кировлесу» в отношении Алексея Навального, вынесенный Ленинским районным судом Кирова 8 февраля 2017 года. Несмотря на это, новосибирский и другие региональные штабы Навального продолжают работать в обычном режиме.

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