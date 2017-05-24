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 24 мая, 11:24
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Опрокинувшийся автомобиль унёс три жизни в Забайкальском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Три человека погибли и два ранены в результате ДТП в Улётовском районе Забайкальского края, узнал 24 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Инцидент произошёл утром 24 мая. Автомобиль Toyota с номерами Республики Бурятии опрокинулся недалеко от села Танга в Улётовском районе. Три человека погибли, двое с тяжёлыми травмами доставлены в Улётовскую центральную районную больницу. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и начальник ГИБДД. Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личности погибших и раненых.

Напомним, в апреле полицейский насмерть сбил девушку в Бурятии.

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