 

Пациентка с загипсованной ногой передвигалась на табуретке в новосибирской поликлинике

 24 мая, 12:10
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Пациентка с загипсованной ногой передвигалась на табуретке в новосибирской поликлинике
Фото с сайта globallookpress.com

Пациентке с гипсом на ноге и руке в новосибирской поликлинике выдали для передвижения стул вместо каталки, узнал 24 мая корреспондент Сиб.фм из видеоролика, выложенного в сеть другой пациенткой.

Героиней видео стала пожилая женщина с загипсованными левой ногой и левой рукой. Она пыталась передвигаться по коридору медучреждения при помощи деревянной табуретки, под травмированную ногу было подложено полотенце.

Каталку для травмированной пациентки в поликлинике найти не смогли, однако позже другие посетители медучреждения выкатили из регистратуры мягкий стул на колёсиках.

На записи звучит вопрос оператора, какая это поликлиника, и неизвестный отвечает, что дело происходит в поликлинике № 20.

Напомним, в 2016 году пожилой мужчина умер, ожидая своей очереди в новосибирской поликлинике.

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