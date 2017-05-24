Пациентка с загипсованной ногой передвигалась на табуретке в новосибирской поликлинике

Пациентке с гипсом на ноге и руке в новосибирской поликлинике выдали для передвижения стул вместо каталки, узнал 24 мая корреспондент Сиб.фм из видеоролика, выложенного в сеть другой пациенткой.

Героиней видео стала пожилая женщина с загипсованными левой ногой и левой рукой. Она пыталась передвигаться по коридору медучреждения при помощи деревянной табуретки, под травмированную ногу было подложено полотенце.

Каталку для травмированной пациентки в поликлинике найти не смогли, однако позже другие посетители медучреждения выкатили из регистратуры мягкий стул на колёсиках.

На записи звучит вопрос оператора, какая это поликлиника, и неизвестный отвечает, что дело происходит в поликлинике № 20.

Напомним, в 2016 году пожилой мужчина умер, ожидая своей очереди в новосибирской поликлинике.