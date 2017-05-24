 

Редкий гусь из Красных книг Сибири по ошибке стал объектом охоты в Томской области

 24 мая, 14:51
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Редкий гусь из Красных книг Сибири по ошибке стал объектом охоты в Томской области
Фото с сайта globallookpress.com

Зоологи ТГУ обнаружили, что в Томской области охотники ведут отстрел редкого подвида диких гусей, занесённого в Красные книги многих регионов Сибири и Урала, однако не взятого под защиту в томской тайге, поскольку до сих пор считалось, что он в ней не водится, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения пресс-службы вуза.

Как поясняют исследователи лаборатории мониторинга биоразнообразия ТГУ, всего в природе существует четыре подвида гуся-гуменника — среди них западный таёжный и восточный таёжный. Если первый подвид не находится под угрозой вымирания, то численность птиц второго подвида за последние 40 лет уменьшилась на планете с полумиллиона до нескольких десятков тысяч особей, и эта тенденция к сокращению популяции сохраняется.

«Наиболее редким из них является восточный таёжный подвид Anser fabalis middendorffii, обитающий в Сибири. Он нуждается в полной охране, в настоящее время таёжные подвиды гуменника или вид в целом занесены в Красные книги многих регионов — Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Хакасии и некоторых других», — рассказал доцент ТГУ Игорь Коробицын.

По его словам, в Красную книгу Томской области гуменник не был внесён, поскольку считалось, что в регионе встречаются лишь западные подвиды, зимующие в Европе, численность которых относительно стабильна. Однако недавно зоологи в процессе изучения особей, добытых томскими охотниками, установили, что преобладает в трофеях как раз самый редкий подвид — middendorffii. Этот факт был подтверждён и результатами молекулярно-генетической экспертизы.

Как поясняет специалист, добычей охотников дикие гуси становятся обычно весной и осенью в период миграции. Гуменники, как и лебеди, является моногамными и внешне не различаются по полу, поэтому под выстрелы попадают и самки, которые после зимовки должны дать потомство. На пары птицы разбиваются перед весенним перелётом, поэтому, если во время него самец или самка погибнут, у оставшейся в живых птицы в этот год уже не будет потомства.

Чтобы переломить эту ситуацию, зоологи ТГУ предлагают как минимум запретить в регионе весеннюю охоту на редкий вид пернатых, чтобы гусиные пары могли беспрепятственно добраться до места гнездования и вывести птенцов.

Напомним, в 2014 году студенты факультета журналистики Томского госуниверситета создали приложение для iPad, которое рассказывает горожанам о внешнем виде, голосах и повадках птиц.

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