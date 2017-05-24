«Сибирская нива» построит сыродельный завод в Новосибирской области

Компания «Сибирская нива» планирует построить в Новосибирской области крупный молокоперерабатывающий завод за 6,5 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения «Коммерсанта».

ООО «Сибирская нива» планирует построить в Маслянинском районе молокоперерабатывающий завод производительностью 600 тонн молока в день. Предприятие будет выпускать около 60 тонн сыра в день. 50 тонн из них — полутвёрдые сорта, например «Российский» и «Голландский», и 10 тонн — твёрдые сорта, например «Грюйер» и «Аппенцеллер».

Под строительство производства будет отведён участок в семь гектаров. Инвестиции в строительство самого комплекса составят 6 млрд рублей. Ещё 500 млн рублей понадобится для строительства очистных сооружений полного цикла очистки.

На заводе будет трудиться 350 человек. «Коммерсант», ссылаясь на слова гендиректора агропромышленного холдинга «ЭкоНива» Штефана Дюрра, сообщил, что строительные работы предположительно начнутся в 2018 году, а завершатся в середине 2019 года. По его оценкам, уже к 2022 году предприятие сможет выпускать в год 22 тысячи тонн сыра, который будет поставляться на внутренний рынок, в страны СНГ и дальнее зарубежье.

«Сибирская нива» является частью агропромышленного холдинга «ЭкоНива». На сайте компании сообщается, что предприятие работает в Новосибирской области с 2006 года. Оно специализируется на производстве молока, также занимается мясным животноводством, племенным скотоводством, растениеводством и семеноводством. Компания производит молочные продукты под брендом «Академия молочных наук».

Напомним, что в июле 2015 года немецкая компания Henkel открыла под Новосибирском завод строительных смесей.