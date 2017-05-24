 

«Сибирская нива» построит сыродельный завод в Новосибирской области

 24 мая, 12:18
подходящие темы
«Сибирская нива» построит сыродельный завод в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Компания «Сибирская нива» планирует построить в Новосибирской области крупный молокоперерабатывающий завод за 6,5 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения «Коммерсанта».

ООО «Сибирская нива» планирует построить в Маслянинском районе молокоперерабатывающий завод производительностью 600 тонн молока в день. Предприятие будет выпускать около 60 тонн сыра в день. 50 тонн из них — полутвёрдые сорта, например «Российский» и «Голландский», и 10 тонн — твёрдые сорта, например «Грюйер» и «Аппенцеллер».

Под строительство производства будет отведён участок в семь гектаров. Инвестиции в строительство самого комплекса составят 6 млрд рублей. Ещё 500 млн рублей понадобится для строительства очистных сооружений полного цикла очистки.

На заводе будет трудиться 350 человек. «Коммерсант», ссылаясь на слова гендиректора агропромышленного холдинга «ЭкоНива» Штефана Дюрра, сообщил, что строительные работы предположительно начнутся в 2018 году, а завершатся в середине 2019 года. По его оценкам, уже к 2022 году предприятие сможет выпускать в год 22 тысячи тонн сыра, который будет поставляться на внутренний рынок, в страны СНГ и дальнее зарубежье.

«Сибирская нива» является частью агропромышленного холдинга «ЭкоНива». На сайте компании сообщается, что предприятие работает в Новосибирской области с 2006 года. Оно специализируется на производстве молока, также занимается мясным животноводством, племенным скотоводством, растениеводством и семеноводством. Компания производит молочные продукты под брендом «Академия молочных наук».

Напомним, что в июле 2015 года немецкая компания Henkel открыла под Новосибирском завод строительных смесей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 мая, 16:51 • интервью

Будь осторожен: это русская

Переводчица Элеонора Ларина-Кааби — об обнаружении на юге Франции дореволюционной России и о том, почему французская женщина подумает, прежде чем зайти в горящую избу.
 17 мая, 14:35 • интервью

Три альтернативных стартапа: настойки, красота и вегетарианство

Чтобы запустить свой бизнес, нужна небанальная идея. Корреспондент Сиб.фм поговорила с организаторами трёх стартапов, открывших курсы здорового питания, бар с настойками и салон красоты.
 28 апреля, 07:00 • репортаж

«Пришла за сметаной — ушла с целой сумкой»

Что могут сказать жители Новосибирска о магазине «у дома»? Корреспондент Сиб.фм пообщался с жителями города, делающими покупки в «Пятёрочке».
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 19 мая, 16:54 • новость

Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске

Более сорока новосибирских музеев и культурно-досуговых площадок примут участие в акции «Ночь музеев», жителей Новосибирска ждут прогулки на теплоходе, тараканьи бега и кастинг артистов.
присоединяйтесь!
    