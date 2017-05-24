Сотрудник ГИБДД надел на водителя наручники и потребовал взятку в Новосибирске

Новосибирские следователи предъявили бывшему сотруднику ГИБДД обвинение в превышении полномочий, получении взятки и краже сувенирного ножа, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения регионального управления следственного комитета.

По версии следствия, в июле 2016 года 37-летний сотрудник ГИБДД, находясь при исполнении служебных обязаностей, остановил для проверки документов автомобиль Mercedes-Benz. Полицейский увидел, что права водителя поддельные (в документ была вклеена его фотография, но удостоверение принадлежало другому человеку).

Обвиняемый, надев на водителя и пассажирку наручники, начал осматривать салон и багажник автомобиля без протокола и понятых. По сообщению СК, осматривая автомобиль, полицейский украл сувенирный нож стоимостью более 3 тысяч рублей. Затем он потребовал 400 тысяч рублей за то, чтобы не документировать факт управления автомобилем по поддельным правам. Водитель попросил снизить сумму до 190 тысяч рублей. Обвиняемый согласился и получил деньги.

Бывшего сотрудника полиции заключили под стражу, вину он не признал. Уголовные дела возбуждены по пункту «б» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлёкшее существенное нарушение прав и законных интересов гражданина»), пунктам «б» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег, совершённое с вымогательством взятки, в крупном размере») и части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этим статьям, угрожающее обвиняемому в получении взятки — лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, что в апреле 2017 года детей в Томской области наградили за рисунки на тему «Что такое взятка».