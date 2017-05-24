 

Создаваемый под Новосибирском семейный парк сможет привлечь до 30 тысяч китайцев

 24 мая, 08:39
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Создаваемый под Новосибирском семейный парк сможет привлечь до 30 тысяч китайцев
Фото с сайта globallookpress.com

Власти Новосибирской области рассчитывают к 2020 году построить в Маслянинском районе региона семейный парк отдыха, туризма и спорта «Салаир Олимпик», который сможет ежегодно принимать до 400 тысяч туристов, в том числе до 30 тысяч приезжих из Китая, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения ТАСС.

Как заявил на заседании правительства области и. о. гендиректора регионального агентства инвестиционного развития (АИР) Александр Зырянов, на территории парка разместятся около 100 объектов для зимних и летних видов спорта и отдыха. Для любителей активного отдыха будет создан биатлонный комплекс, горнолыжные спуски различной сложности, водно-оздоровительные и spa-комплексы, каток, сооружения для профессионального спорта, олимпийская деревня, стадион, экстрим-парк.

В проекте «Салаира» также предусмотрены детский реабилитационный центр, конный двор, деловой и торговый центры, мини-молокозавод и фермерский рынок, а также этно-деревня. Детальное проектирование парка начнётся в 2017 году. В него планируется вложить 250 млн рублей из федерального бюджета и 125 млн рублей из областного бюджета. Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь», общая сумма инвестиции в создание развлекательного комплекса достигнет 2 млрд рублей.

«Парк расположится на 100 гектарах в Маслянинском районе, планируем запустить его к 2020 году, в текущем году начнём проектирование объекта <...> Мы также планируем попасть в федеральную программу China Friendly. Это значит, что парк „Салаир“ смогут посещать около 30 тысяч китайских туристов ежегодно», — рассказал Александр Зырянов на заседании правительства области.

Напомним, что о проекте создания парка туризма, спорта и отдыха «Салаир Олимпик» в Маслянинском районе в правительстве Новосибирской области заявляли ещё в июле 2015 года.

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