Томские физики предложили наночастицы против «ракового цунами» на международной конференции

Томские учёные-физики договорились о сотрудничестве с медиками и биологами из США, Израиля и Европы, чтобы заменить химиотерапию нановеществами, узнал 24 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали о «раковом цунами» и новых методах борьбы с онкологическими заболеваниями. К 2035 году в мире будет диагностироваться 24-25 млн случаев онкологических заболеваний, считают авторы доклада World Cancer Report 2014 Международного агентства по исследованию онкологических заболеваний (IARC).

Специалисты Томского политехнического университета и институтов СО РАН предложили результаты экспериментов с наночастицами, такие системы уже были исследованы в России in vitro, а также «на мышах» в Институте имени Дж. Стефана в Словении. Учёные выяснили, что ряд нановеществ определённой химической природы подавляют опухолевые клетки. К тому же, эти неорганические вещества усиливают действие стандартных препаратов при химиотерапии.

«Сейчас опухолевая клетка начинает быть более чувствительной к химиотерапии — это важнейший факт. К сожалению, по статистике ряд смертей происходит даже не от опухолей, а от последствий химиотерапии. Поэтому мы считаем наши исследования важными и надеемся, что они дойдут до клинического применения», — уверен заведующий лабораторией «Физикохимии высокодисперсных материалов» ИФПМ СО РАН Марк Лернер.

Международная конференция «Физика рака: трансдисциплинарные проблемы и клинические применения» привлекла более 50 докладов учёных из России, США, Израиля, Франции, Германии, Китая, Греции, Италии, Словении, Сербии на площадку томского политеха.

«Наша конференция мультидисциплинарна — здесь используются знания из физики, химии, современного материаловедения, механики, биологии, информационных технологий и так далее. Всё это объединяется термином „soft matter science“ — наука о мягкой материи. Многие научные форумы, конференции малоэффективны с точки зрения концентрации интеллекта. У нас единственная тема „Физика рака“, нет отдельных секций и все участники получают актуальную информацию из первых уст», — подчеркнул директор Института физики прочности и материаловедения ТПУ Сергей Псахье.

По итогам конференции сборник из 50-60 научных статей появится в базе Web of Science, издаваемой Американским институтом физики. Это поможет защитить приоритет полученных результатов и сразу откроет доступ мировой научной общественности.

Напомним, томские учёные нашли 15 признаков рака у курильщиков. Это позволяет обнаружить болезнь в 80 % случаев на самых ранних стадиях.