Новосибирские учёные предложили строить в Сибири недорогие геотермальные станции

Коллектив учёных новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН предлагает начать строительство геотермальных электро- и теплостанций на севере Сибири на месте законсервированных разведочных шахт, где в своё время был получен приток термальных вод, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения ТАСС.

По словам заведующего лабораторией ИНГГ Дмитрия Новикова, запасы тепла в артезианском бассейне Западной Сибири могут превышать 200 млн гигакалорий в год, что всего в 2,5 раза меньше общего объёма тепла, ежегодно производимого в России. Геотермальные воды могли бы стать альтернативным источником энергии в северных районах Сибири, куда сейчас приходится завозить топливо для обогрева и выработки электричества.

«Много где в советское время были пробурены глубокие скважины для поиска нефти и газа, и если не были обнаружены углеводороды, то были получены притоки термальных вод. В настоящее время такие скважины законсервированы, но поставить на них энергетические установки можно без больших капитальных затрат», — пояснил учёный.

Наиболее перспективные для энергетических целей термальные воды, по оценке специалистов, залегают в Сибири под землёй на глубине от одного километра. Эти запасы воды рассматриваются исследователями ИНГГ СО РАН и как богатый источник редкоземельных элементов — в первую очередь лития, солей бора, брома, иода, стронция. По словам Дмитрия Новикова, для России вопрос добычи лития актуален, поскольку после закрытия в 1990-х годах единственного рудника в стране возник дефицит этого востребованного в промышленности металла. Изучается и возможность использования термальных вод Сибири в санаторно-курортных целях.

Напомним, в 2013 году сотрудники новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН нашли в Долине гейзеров на Камчатке водоросли, которые могут выживать при температуре 98 °С.