 

Новосибирские учёные предложили строить в Сибири недорогие геотермальные станции

 24 мая, 12:14
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские учёные предложили строить в Сибири недорогие геотермальные станции
Геотермальная станция на Камчатке, фото с сайта globallookpress.com

Коллектив учёных новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН предлагает начать строительство геотермальных электро- и теплостанций на севере Сибири на месте законсервированных разведочных шахт, где в своё время был получен приток термальных вод, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения ТАСС.

По словам заведующего лабораторией ИНГГ Дмитрия Новикова, запасы тепла в артезианском бассейне Западной Сибири могут превышать 200 млн гигакалорий в год, что всего в 2,5 раза меньше общего объёма тепла, ежегодно производимого в России. Геотермальные воды могли бы стать альтернативным источником энергии в северных районах Сибири, куда сейчас приходится завозить топливо для обогрева и выработки электричества.

«Много где в советское время были пробурены глубокие скважины для поиска нефти и газа, и если не были обнаружены углеводороды, то были получены притоки термальных вод. В настоящее время такие скважины законсервированы, но поставить на них энергетические установки можно без больших капитальных затрат», — пояснил учёный.

Наиболее перспективные для энергетических целей термальные воды, по оценке специалистов, залегают в Сибири под землёй на глубине от одного километра. Эти запасы воды рассматриваются исследователями ИНГГ СО РАН и как богатый источник редкоземельных элементов — в первую очередь лития, солей бора, брома, иода, стронция. По словам Дмитрия Новикова, для России вопрос добычи лития актуален, поскольку после закрытия в 1990-х годах единственного рудника в стране возник дефицит этого востребованного в промышленности металла. Изучается и возможность использования термальных вод Сибири в санаторно-курортных целях.

Напомним, в 2013 году сотрудники новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН нашли в Долине гейзеров на Камчатке водоросли, которые могут выживать при температуре 98 °С.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 мая, 10:05 • интервью

Три взгляда в послезавтра: страхи и надежды

Конференция TEDx, которая открывается 20 мая в Новосибирске, посвящена человеку будущего. Корреспондент Сиб.фм поговорил о людях будущего с православным священником, специалистом в области big data и AI и биологом-эрудитом.

Связанные одной сетью

 10 мая, 07:30 • колонка
Александр Мохов
руководитель лаборатории Ethernet technology
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 19 мая, 16:54 • новость

Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске

Более сорока новосибирских музеев и культурно-досуговых площадок примут участие в акции «Ночь музеев», жителей Новосибирска ждут прогулки на теплоходе, тараканьи бега и кастинг артистов.
присоединяйтесь!
    