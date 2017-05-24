Власти Томска откроют пляжную библиотеку

На городском пляже в Томске сделают книжную зону, где отдыхающие смогут свободно обмениваться литературой, узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения пресс-службы мэрии города.

О планах обустроить пляж стеллажами для книг сообщила заместитель мэра по социальной политике Татьяна Домнич. Городской пляж на Семейкином острове станет площадкой для нового культурно-просветительского проекта «Библиотека на пляже», который стартует в этом году.

«В рамках данного проекта на пляже будет организована специальная зона „Книжного коридора“, установлены стеллажи для книг, а каждые выходные — проводиться акция „Книговорот“. Воспользоваться зоной и взять там книги посетители пляжа смогут самостоятельно и в будние дни», — цитирует пресс-служба заместителя мэра.

Известно, что томский городской пляж на Семейкином острове начнёт работу в середине июня.

Напомним, в январе прокуратура искала «Майн Кампф» в школьных библиотеках Томской области.