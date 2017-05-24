 

Волонтёры обнаружили в районе реки Издревой пять семей краснокнижных сов

 24 мая, 08:14
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Волонтёры обнаружили в районе реки Издревой пять семей краснокнижных сов
Фото с сайта globallookpress.com

Волонтёры проверили искусственные совятники в районе, где под Новосибирском планируется строительство мусоросортировочного комплекса и полигона «Раздольное», и обнаружили в них пять семей длиннохвостых неясытей., узнал корреспондент Сиб.фм 24 мая из сообщения активистов инициативной группы «Поможем реке Издревая».

Волонтёры инициативной группы «Поможем реке Издревая», орнитологи Центра реабилитации хищных птиц и представители экоклуба Новосибирского государственного университета проверили существующие 36 искусственных совятников в районе реки Издревой, где планируется строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном «Раздольное».

В районе памятника природы «Долина реки Издревая» водятся длиннохвостые неясыти, которые занесены в Красную книгу Новосибирской области. Установка совятников — необходимая мера для восполнения популяции этого вида. Длиннохвостые неясыти требовательны к местам для гнездования: если они не находят его, то не оставляют потомства.

«Установка совятников проходит пятый год подряд, и за эти годы популяция значительно выросла. Изначально здесь обитало две семьи (четыре особи), затем количество увеличилось до восьми семей. В этом году на прежних местах пока обнаружены пять семей», — отмечается в сообщении инициативной группы.

Напомним, что в сентябре 2016 года экологи Новосибирска протестовали против мусорного завода у села Раздольное.

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