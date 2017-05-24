 

Воспитанники детского сада отравились неизвестным веществом в Барнауле

 24 мая, 18:47
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Воспитанники детского сада отравились неизвестным веществом в Барнауле
Фото с сайта globallookpress.com

Двое воспитанников детского сада употребили неизвестное вещество и с признаками отравления попали в реанимацию, узнал 24 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Алтайскому краю.

Трёхлетние дети попали из детского сада в реанимацию с признаками отравления утром 24 мая. Известно, что дошкольное учреждение, где произошёл несчастный случай, находится в Индустриальном районе Барнаула.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в целях выяснения всех обстоятельств произошедшего, опроса сотрудников детского образовательного учреждения, фиксации обстановки и изъятия следов вещества», — сообщает ведомство.

Где и при каких обстоятельствах дети попробовали отравляющее вещество, покажет доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц.

Напомним, в апреле шестеро гимназистов отравились таблетками в Красноярске.

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