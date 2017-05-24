 

Землетрясение случилось в Республике Алтай

 24 мая, 19:18
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Землетрясение случилось в Республике Алтай
Фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 4.1, в результате подземных толчков никто не пострадал, сообщил корреспонденту Сиб.фм 24 мая замдиректора по науке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Алексей Еманов.

24 мая в 7:52 местного времени в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 4.1. Эпицентр подземных толчков находился рядом с сёлами Мухор-Тархота и Старым Бельтиром.

«Это зона Чуйского землетрясения магнитудой 7.3, которое произошло в 2003 году, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Алексей Еманов. — Чуйская котловина — место очень активное. Там периодически происходят сейсмические события. Учитывая, что магнитуда составила 4.1, то она ощущалась, возможно, на пограничных заставах, в посёлке Кош-Агач и слегка в Курае. Разрушений оно нанести не может. Строения там все рассчитаны на достаточно серьёзную сейсмическую опасность. Возможно небольшое дребезжание предметов».

Напомним, 5 мая 2017 года в 10 километрах от посёлка Курай Республики Алтай ощущались подземные толчки магнитудой 3.4.

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