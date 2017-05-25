Автопортреты академиков и бизнесменов украсили стены ГПНТБ в Новосибирске

Автопортреты выдающихся жителей Новосибирска выставили в одном из залов научно-технической библиотеки — они дополнили экспозицию ушедших легендарных людей города, узнал 25 мая корреспондент Сиб.фм от замдиректора ГПНТБ и автора выставки Антона Веселова.

Выставка рассказывает о лучших людях новосибирской науки, искусства, бизнеса. Более 40 работ представлено в этом году в одном из залов четвёртого этажа ГПНТБ.

Сам проект, как утверждают его авторы Антон Веселов и Анна Галеева, является неким стыком журналистики и искусства. По словам авторов, он даёт возможность познакомиться с интеллектуальной элитой города, услышать их собственное мнение и историю.

«Мы собираемся вместе: общественность и несколько представителей вот этих вот голубых кровей. Беседуем, это открытое интервью, и внутри этого интервью мы ещё делаем своими руками, руками выдающихся новосибирцев портреты», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Антон Веселов.

Картины для выставки готовили в технике шелкографии. Основы для картин готовила художница Анна Галеева, а приглашённые гости уже самостоятельно откатывали автопортреты при помощи сетки, краски и скребка.

В проекте уже приняли участие академики Михаил Эпов и Николай Диканский, бизнесмены Андрей Бекарев и Сергей Кушин, а также многие другие выдающиеся деятели Новосибирска. Выставка продлится до сентября.

Помимо автопортретов героев настоящего, на выставке представлены портреты уже ушедших людей. Их специально для выставки написала Анна Галеева.

«Начали проект с недосягаемого величия, в герои записали ушедших — выдающегося графика и живописца Григория Ликмана, голос города Лидию Мясникову, обладателя острого пера Николая Самохина и основателя Академгородка Михаила Лаврентьева. Но вскоре потянуло на землю. Хотелось живого — во всех отношениях — участия. Призвали здравствующих. У каждого нашлось чем ответить на официальную биографию», — поясняет автор на страничке проекта в Фэйсбуке.

Теперь проект представляет собой открытую дискуссионную и творческую площадку, на которой жители Новосибирска могут пообщаться с известными земляками.

Вторую часть «Выдающихся новосибирцев» можно посмотреть в пространстве «Этаж», где выставлены другие работы этой серии и фотографии Антона Веселова.

Напомним, что в 2016 году Антон Веселов рассказывал Сиб.фм об идее этого проекта и о людях, принимавших в нём участие.