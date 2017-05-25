Четырёхлетняя девочка в Иркутской области пошла на кухню за вафлями и выпала из окна

Четырёхлетняя девочка в городе Черемхове Иркутской области выпала из окна третьего этажа и получила перелом голени и травмы бедра, узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая из сообщения регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл 24 мая поздно вечером. Находясь в квартире вместе с отцом и матерью, девочка в какой-то момент пошла за вафлями на кухню, где было открыто окно. Спустя несколько минут в дверь квартиры постучали соседи и сообщили родителям о том, что их дочь упала с высоты. К этому моменту соседи уже вызвали скорую помощь.

Прибывшие врачи диагностировали у девочки перелом и ушибы. В настоящее время угрозы жизни и здоровью ребёнка нет. Сотрудники полиции выясняют причину несчастного случая с ребёнком.

В ГУ МВД отмечают, что подобные случаи падения детей из окон за последние месяцы участились. Так только за выходные дни с 6 по 9 мая полиция области зафиксировала четыре таких случая, все дети после падения остались живы. Одна из основных причин инцидентов с малолетними детьми — москитные сетки, на которые малыши опираются, думая, что те могут удержать их вес.

Напомним, 18 мая в Кемеровской области шестилетняя девочка после просмотра кинофильма, в котором героиня летала с зонтом, взяла зонтик и шагнула из окна четвёртого этажа. Девочку доставили в местную больницу с многочисленными ушибами и переломами.