 

Французская художница украсила стены ГПНТБ улитками в Новосибирске

 25 мая, 12:38
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Французская художница украсила стены ГПНТБ улитками в Новосибирске
фото со страницы соцсети Facebook Philippe B. Tristan

Художница из Франции Элизабет Сен-Жальм расписала и обклеила стены ГПНТБ изображениями улиток, после закрытия выставки библиотека инсталляцию уничтожит, рассказал корреспонденту Сиб.фм замдиректора ГПНТБ Антон Веселов 25 мая.

В Новосибирск девушка приехала в начале мая в рамках проекта «Альянс Франсез». В ГПНТБ для этого проекта выделили целый зал, в котором художница создала инсталляцию, посвящённую улитке.

Она расписала одну стену абстрактными улитками, на другой сложила пазл из двух тысяч деталей, сделала улитку частью космоса в атласе. Работала Элизабет Сен-Жальм маслом и китайской тушью, а в качестве инструментов использовала кисти и собственные пальцы.

«Это законченная часть большого проекта, который эта французская художница здесь реализовала. Специально было отдано помещение для французской художницы, потому что оно будет в ремонте... Эту стену закрасят, а может быть, даже снесут», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Антон Веселов.

С окончанием выставки руководство библиотеки планирует масштабную реконструкцию. В зале, где сейчас поселились французские улитки, создадут современное объединённое пространство для чтения. А вот улиток придётся уничтожить.

«В этом, собственно, сама идея проекта, мы вместе что-то делаем, но это не вклад в какое-то бесконечное будущее, это повод для рассуждения, такой философский скорее проект», — пояснил Веселов.

До этого со своим творческим исследованием Элизабет Сен-Жальм посетила ещё четыре российских города.

Напомним, что в 2015 году художники расписали стены новосибирской детской клинической больницы.

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