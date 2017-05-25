Распылённый газ стал причиной госпитализации четырёх школьников в Иркутске

Четыре шестиклассника в иркутской школе № 55 попали в больницу, после того, как кто-то из них на перемене распылил газ из баллончика, узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая из сообщения ГТРК «Иркутск».

Какой именно газовый баллончик попал в руки школьникам — бытовой или нервно-паралитического действия, — не уточняется. В больнице в итоге оказался один мальчик и три девочки. Мальчика после осмотра врачей отпустили домой с родителями, девочки, по рекомендации медиков, остались под присмотром в медучреждении. Состояние всех трёх школьниц удовлетворительное. Выяснять обстоятельства случившегося в коридорах школы будет комиссия по делам несовершеннолетних.

Напомним, в середине мая в Красноярске 11-летняя школьница вместе с подругами вышла из здания школы № 149 и направилась к беговой дорожке, где через несколько минут упала и по неизвестным причинам скончалась.