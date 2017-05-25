Глава МЧС экстренно прибыл в пострадавший от пожаров Красноярский край

Глава МЧС России Владимир Пучков по поручению президента Владимира Путина экстренно прибыл в Красноярский край, пострадавший от массовых пожаров, узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая из сообщения Сибирского регионального центра МЧС.

Предполагается, что Пучков лично проконтролирует ход ликвидации последствий крупных пожаров и организацию всесторонней помощи пострадавшим. По последним данным, огонь уничтожил 130 жилых домов сразу в четырёх населённых пунктах региона, без крова остались 533 человека, погибли два жителя края. Для размещения погорельцев развёрнуты пункты временного пребывания общей вместимостью 620 человек.

Пожарная ситуация в регионе резко осложнилась 24 мая из-за жаркой погоды и порывистого ветра скоростью до 27 метров в секунду. Причины возгораний пока окончательно не установлены, как отмечают в МСК, местное население высказывает различные версии: пал сухой травы, сжигание отходов деревообработки на частных предприятиях и другие.

Для стабилизации обстановки и борьбы с возможным повторением пожаров в территориях, пострадавших от огня, работают три вертолёта Ми-8 МЧС с водосливными устройствами, самолёт Ил-76 с аналогичным пожарным оборудованием и спасательный самолёт-амфибия Бе-200, а также три пожарных поезда.

Напомним, 24 мая массовые пожары произошли и в соседней Иркутской области, где огонь за сутки уничтожил 40 жилых домов.