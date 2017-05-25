Иркутские следователи проверят сообщения об обрушении потолка на уроке в школе

Иркутские следователи проверят сообщения в СМИ об обрушении подвесного потолка на восьмиклассников во время урока, узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая из сообщения регионального управления СК.

По информации следственного комитета, в школе № 29 города Иркутска во время урока на восьмиклассников обрушился подвесной потолок.

По сообщению «Комсомольской правды», в момент обрушения в классе находились 11 учеников. На место происшествия приехали медики, они диагностировали ушиб плеча у одного из школьников. Фирма, которая установила подвесной потолок в 2013 году, провела экспертизу и выявила причину — недостаток крепёжных конструкций.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поручил создать специальную комиссию, которая проверит все муниципальные учреждения.

Следователи проводят доследственную проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в июле 2015 года потолок обвалился во время службы в одном из новых храмов Забайкалья.