Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового начальника транспорта

Обязанности уходящего в отставку начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергея Райхмана перешли к его заместителю Роману Дронову, ремонт городских дорог будет проводиться согласно плану, рассказал корреспонденту Сиб.фм 25 мая мэр города Анатолий Локоть.

25 мая в Новосибирск приезжал ознакомиться с работами по ремонту дорог заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов.

«Мы проехались по объектам. Он посмотрел, как проводятся работы, как используются федеральные средства. Эти работы идут и будут вестись по плану, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Что касается руководства департамента, действительно? Сергей Ильич (Райхман — прим. Сиб.фм) написал заявление на увольнение по возрасту. Думаю, что ему найдётся место работы в муниципалитете».

Обязанности начальника департамента перешли к Роману Дронову, который занимал должность заместителя начальника департамента на протяжении года.

«Он имеет богатый опыт, хорошую школу в транспорте, — пояснил Анатолий Локоть. — Прошёл её в метрополитене нашем — причём, с молодых ногтей, что называется, со студенческого возраста. Он вёл и ведёт ряд проектов, связанных с реформированием транспортной схемы, системы оплаты — перехода на безналичный расчёт. Как сложится дальнейшая кадровая судьба, кадровые решения, я вас проинформирую».

Напомним, в ноябре 2016 года Новосибирская агломерация, в том числе город Новосибирск, вошла в число пилотных участников федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», благодаря чему столица Сибири в 2017 году выделит дополнительный миллиард бюджетных рублей на ремонт дорог и строительство развязок.