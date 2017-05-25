Найк Борзов приедет в Новосибирск на Пикник Сиб.фм

29 июля в «Пикниковом раю» пройдёт ежегодный летний фестиваль Пикник Сиб.фм, хедлайнером станет рок-музыкант Найк Борзов, сообщили 25 мая организаторы события — интернет-журнал Сиб.фм и Агентство маркетинговых решений «Команда А».

Найк Борзов — советский и российский рок-музыкант, автор хитов «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова», «Радоваться» и других. В 1986 году основал панк-группу «Инфекция», однако широкую известность получил благодаря сольному творчеству. В 2017 году музыкант отправился в юбилейный тур «45 лет в Космосе», в рамках которого посетит Новосибирск и выступит на Пикнике Сиб.фм.

Ежегодный летний фестиваль Пикник Сиб.фм пройдёт 29 июля уже в четвёртый раз. Гостей ждут традиционные развлечения: мастер-классы, научное шоу, лаунж-зона с книгами и настольными играми, разнообразная еда и напитки, фотозоны, маркет дизайнеров, активности для детей и многое другое. Музыкальную программу, помимо хедлайнера, составят диджеи и новосибирские группы.

«В этом году мы круто изменили место проведения фестиваля — он пройдёт в „Пикниковом раю“. Это отличное место: уголок природы в черте города — недалеко от Горского жилмассива. Добраться до площадки будет просто, как никогда. И на личном автомобиле, и на общественном транспорте, и даже пешком. Как обычно, гостей Пикника ждёт целый день музыки, развлечения, еда и напитки от лучших компаний города», — рассказал директор Сиб.фм Андрей Ксенчук.

Билеты можно купить на официальном сайте Пикника. Обычный билет стоит 1 000 рублей, в его стоимость входит восемь часов развлечений от партнёров, музыки от диджеев и рок-групп Новосибирска, концерт Найка Борзова, питьевая вода и подарки от партнёров фестиваля. Дополнительно можно приобрести парковочное место: такой билет будет стоить 1 450 рублей, их количество ограничено. Организаторы обещают, что в дальнейшем появится ещё несколько видов билетов.

Все подробности о программе будут появляться в группах Пикника в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.