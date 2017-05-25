 

Навальный назвал доцента-философа из Барнаула «чучелом» и «дебилом»

 25 мая, 16:00
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Навальный назвал доцента-философа из Барнаула «чучелом» и «дебилом»
Фото Ильнара Салахиева из архива Сиб.фм

Оппозиционер Алексей Навальный оскорбил доцента АлтГТУ Сергея Васильева за слайды про «Навального-вора», которые Васильев показывал студентам на лекции, узнал корреспондент Сиб.фм в блоге Навального 25 мая.

Алексей Навальный опубликовал в своём блоге пост под названием «Очень тупой доцент», в котором критикует подход к образованию доцента кафедры философии и социологии гуманитарного факультета Алтайского государственного технического университета Сергея Васильева.

Навального возмутили слайды, которые показывал доцент своим студентам на лекции. На слайдах под фотографиями оппозиционера были поставлены подписи: «Навальный — мошенник и вор» и «Мне нужны лохи! Много лохов! Я хочу использовать вас бесплатно в борьбе за власть! Я получу власть, а вы — проблемы».


Who is mister Навальный?

«При этом чучело-преподаватель своей страницей указывает сайт „За бесплатное образование и медицину“, — пишет Навальный. — Страница наполнена стенаниями о нищенской зарплате учителей и врачей, о развале системы. Некомпетентное правительство ругают в каждой строчке. И я же для этого доцента-дебила публикую расследование о том, как глава правительства (разрушающего образование) берёт взятки миллиардами, но тупой доцент всё равно показывает студентам слайды о том, что я вор и мошенник, а власть нужно оставить ему — Медведеву. Пусть дальше ворует и уничтожает образование и здравоохранение, а мы будем ему петиции писать».

О лекции Навальный узнал от своего сторонника Артёма Косарецкого из Барнаула. Косарецкий в своём «Твиттере» обнародовал фотографии слайдов с лекции Васильева.

«Уважаемые студенты АлтГТУ, вы умнее и лучше, чем ваш преподаватель — очень тупой доцент, который не в состоянии связать две элементарные точки: А — дворцы Медведева и коррупцию правительства; Б — некомпетентность правительства, где чиновники заняты только личным обогащением», — заключил в своём посте Алексей Навальный.

Напомним, 23 мая 2017 года студент из Омска Григорий Волощенко обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги. А красноярская журналистка Яна Мамаева пожаловалась в Генпрокуратуру на угрозы от сторонников Навального, недовольных её критикой в отношении оппозиционера.

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