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 25 мая, 12:03
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Неизвестный застрелил редактора красноярской газеты
Фото с сайта globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве главного редактора газеты «Тон-М», экс-депутата горсовета от КПРФ Дмитрия Попкова в городе Минусинске Красноярского края, сообщила корреспонденту Сиб.фм 25 мая руководитель пресс-службы СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

24 мая в 22:00 в городе Минусинске Красноярского края от огнестрельного ранения скончался 42-летний бывший депутат городского совета, редактор газеты «Тон-М» Дмитрий Попков. По словам Ольги Шаманской, неизвестный выстрелил в Попкова, когда он находился в бане, расположенной в ограде частного дома по улице Карла Маркса. Соседи, услышав звук выстрела, вызвали полицию.

«По официальным данным, проживал он в другом месте, — отметила Шаманская. — Следствие рассматривает версии, что это могло быть убийство как из личных неприязненных отношений, так и связанное с профессиональной деятельностью».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По информации «Тайги.инфо», в 2012 году Попкова обвиняли в избиении 15-летнего подростка-инвалида, страдавшего сахарным диабетом. В отношении Попкова было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Нанесение побоев из хулиганских побуждений»). Экс-депутат не признавал вину. Красноярские коммунисты заявляли, что дело имело политический характер. Кроме того, сообщает издание, ссылаясь на краевой следком, во время следственных действий Попков порезал себе руку, что расценили как попытку самоубийства. В 2014 году он был лишён полномочий депутата.

Напомним, в ноябре 2016 года депутат районного совета был убит в селе Туруханск Красноярского края — мужчину ударил ножом встретивший его в ночном баре знакомый.

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