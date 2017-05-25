Новая волна пожаров уничтожила в Иркутской области 40 домов

Пожары за сутки уничтожили 40 жилых домов в Иркутской области, основная причина возгораний — «человеческий фактор», узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая из сообщения регионального ГУ МЧС.

От огня пострадали посёлки Пойма, Юрта, Новотрёмино, Горевой, Октябрьский, жертв среди населения нет. Быстрому распространению огня способствовала аномальная жара и сильный ветер, скорость которого достигала 27 метров в секунду. Во всех пяти горевших посёлках для уточнения причин пожаров и установления виновных в них работают оперативно-следственные группы. Как пояснил начальник ГУ МЧС по области Валентин Нелюбов, по опросам очевидцев, возгорания могли начаться в результате коротких замыканий.

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать на территории всего региона. Властям муниципалитетов поручено оперативно создать инвентаризационные комиссии для оценки ущерба, уточнить списки погорельцев для выдачи единовременных пособий, оказать им медицинскую и психологическую помощь.

По сообщению правительства области, часть погорельцев в посёлке Пойма временно размещена в здании местной школы. Большинство пострадавших приютили родственники и знакомые. По прогнозам синоптиков, сложная пожароопасная ситуация сохранится и 25 мая.

Напомним, в середине мая в Иркутске с кратковременным визитом побывал президент России Владимир Путин, который провёл совещание по борьбе с последствиями крупных пожаров — с начала пожароопасного сезона в регионе сгорело около 200 частных домов. Наибольший ущерб был нанесен посёлку Бубновка, где огонь полностью уничтожил 59 жилых домов, без крова остались 313 человек.