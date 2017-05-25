 

Новосибирская белка завела аккаунт в Instagram

 25 мая, 14:11
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Новосибирская белка завела аккаунт в Instagram
Фото из соцсети Instagram

Жительница Академгородка завела аккаунт в Instagram для белки по кличке Соня — на момент публикации у животного более двухсот подписчиков, узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая из публикаций в соцсети Instagram.

Белка Соня появилась в жизни жительницы новосибирского Академгородка Елены Ермаковой в апреле 2016 года.

«Кормила я её из пипетки каждые три часа козьим молочком (лактозу им нельзя) до трёх месяцев. Далее зубки верхние отросли, и мы постепенно перешли на семечки и орешки. С появлением у неё зубов стали деформироваться мебель, провода, стены. И на данный момент есть за ней такой грешок, но уже значительно меньше», — рассказала Елена Ермакова.

В Instagram-аккаунте хозяйка Сони рассказывает о том, как животное живёт, играет, выходит на прогулки. Женщина отметила, что в гости к ним стала заглядывать ещё одна белка.

«Гостья настолько жирненькая, что умудрилась застрять на выходе. Покормила её, так мы ей ещё шишку с собой сухим пайком дали. Она кормящая мама, и о ней нужно позаботиться!» — сообщила Ермакова.

Напомним, что в ноябре 2015 новосибирский трамвай № 13 завёл аккаунт в Twitter.

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