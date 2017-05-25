 

Новосибирские исследователи языка муравьёв обнаружили у них стадию «лепета»

 25 мая, 17:37
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Новосибирские исследователи языка муравьёв обнаружили у них стадию «лепета»
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские и московские биологи провели аналогию между развитием маленьких детей и муравьёв, узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая из сообщения пресс-службы Новосибирского государственного университета.

Учёные заинтересовались вопросом: учат ли взрослые муравьи молодых умению пользоваться антеннами или это врождённая способность?

«Мы для себя выбрали один из самых интересных вопросов: требуются ли молодым муравьям „уроки пользователя антеннами“ со стороны взрослых, чтобы освоить систему коммуникации? Или муравьи рождаются с уже готовым набором движений, которые в дальнейшем предстоит просто комбинировать?» ― рассказала Жанна Резникова, заведующая лабораторией поведенческой экологии Института систематики и экологии животных СО РАН.

Известно, что человеческие младенцы проходят стадию «лепета». Они часами играют фонемами, издавая разные комбинации слогов и вслушиваясь в них, пока не перейдут к произнесению осмысленных слов.

Исследования проводились на муравьях рода Мирмика (Myrmica rubra). Эксперимент заключался в том, что учёные попарно помещали в чашку Петри членов одной муравьиной семьи в разных сочетаниях: взрослого муравья со взрослым, взрослого и молодого, двух молодых. Общение насекомых снималось на видеокамеру, длительность сеансов составила от 15 до 80 минут. Затем биологи изучали получившиеся видеозаписи.

«Оказалось, что муравьи, встретившись в чашке Петри, охотно контактируют друг с другом. Но характер движений и реакций зависит от того, с каким партнёром оказалось насекомое. Взрослый, встретив такого же взрослого, лишь мимолётно касается его антеннами, таких контактов может быть много в течение сеанса, но они, как правило, остаются краткими. Совсем по-иному ведут себя взрослые муравьи, встретившись с юной особью. Почти всё время они проводят рядом с „ребёнком“, поглаживая и ощупывая его, но главное — постоянно стимулируя контакты антеннами», — рассказала сотрудник НИИ физико-химической биологии имени Андрея Белозёрского (МГУ) Наталья Ацаркина.

Общение молодых муравьёв вызвало интерес у учёных. Они в шесть раз дольше контактировали с партнёром, независимо от того, взрослый он был или молодой. Контакты между двумя взрослыми муравьями в среднем длились три секунды, в то время как между молодыми — 13–18 секунд.

Проанализировав длительность контактов и реакцию насекомых друг на друга в разных парах, учёные предположили, что коммуникация с помощью антенн у муравьёв развивается постепенно, с возрастом, и помимо самостоятельного совершенствования движений молодые муравьи приобретают опыт общения от взрослых.

Учёные назвали эту стадию «лепетом», по аналогии с этапом в развитии речи, который проходят все человеческие существа.

Напомним, что в ноябре 2016 года иркутские биологи научились проводить исследования без убийства подопытных животных.

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