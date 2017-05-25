 

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

 25 мая, 18:44
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Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге
Фотографии Алёны Мартыновой

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий, передаёт корреспондент Сиб.фм 25 мая с места событий.

25 мая на площади Ленина в Новосибирске представители комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» развернули транспаранты и плакаты с обращением к президенту России Владимиру Путину и мэру города Анатолию Локтю. На митинг было заявлено до 50 человек.

Как сообщила руководитель комитета Антонина Михеева, пенсионеры регулярно проводят митинги в центре города — каждый последний четверг месяца. Таким образом они расчитывают на привлечение широкого внимания к насущным проблемам.

«Сейчас мы обращаемся к президенту, потому что налицо бездействие наших руководителей в Новосибирске, — рассказала Антонина Михеева. — В любую инстанцию придёшь — и там такое отношение, будто мы назойливые мухи. А сами они конкретно не выполняют свои обязательства. Какие у нас сейчас проблемы? Ключевая — это пенсии. В других странах достойные пенсии. А почему мы в богатой стране имеем нищенские пенсии? Денег не хватает на продукты, а самое главное, не хватает на лекарства».

Антонина Михеева отметила, что таким образом пенсионерам удалось добиться безлимитного проезда в общественном транспорте и, общими усилиями общественников, отмены роста тарифов ЖКХ на 15 %.

Напомним, 8 декабря 2011 года новосибирские пенсионеры провели 21 акцию протеста против отмены безлимитного проезда.

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