 

Новосибирские следователи проверят невыплату зарплаты работникам «Сибнефтегеофизики»

 25 мая, 19:32
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Новосибирские следователи проверят невыплату зарплаты работникам «Сибнефтегеофизики»
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Сибнефтегеофизики», который задолжал сотрудникам более 60 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая из сообщения регионального управления СК.

ПАО «Сибнефтегеофизика» занимается геологоразведочными и геофизическими работами. По сообщению «Тайги.инфо», 25 мая около 70 бывших и нынешних сотрудников предприятия вышли на пикет в центр Новосибирска из-за многомиллионных долгов по зарплате. Также они обвинили «Росгеологию» в гибели ранее крупнейшей за Уралом геофизической компании.

По версии следствия, с января по май 2016 года директор предприятия не платил полутора тысячам работникам зарплату. В результате у него накопился долг более 60 млн рублей. Отмечается, что на счетах организации было достаточно денег для погашения долга, которые директор использовал для расчёта с контрагентами. Следователи изъяли бухгалтерские документы для проведения экспертиз и проверки как расходовались средства в период задолженности. Также они допросили более 300 потерпевших.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата руководителем организации свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из личной заинтересованности»). На момент возбуждения уголовного дела задолженность была более 160 млн рублей, за время следствия порядка 100 млн рублей задолженности погашено. Директор предприятия свою вину не признал.

Напомним, что в мае 2015 года мужчина залез на башенный кран из-за невыплаты зарплаты в Новосибирске.

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