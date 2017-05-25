Пассажира самолёта сняли с новосибирского рейса за курение

Транспортные полицейские сняли с рейса в аэропорту Толмачёво московского пассажира за курение в туалете — нарушителю грозит штраф, узнал 25 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Управления транспорта МВД по Сибирскому федеральному округу.

29-летний житель Москвы решил перед вылетом покурить в туалете самолёта. Экипаж рейса Новосибирск — Москва незамедлительно сообщил о нарушителе стражам порядка.

На борт воздушного судна прибыл наряд сотрудников транспортной полиции. Полицейские препроводили пассажира в дежурную часть и составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

За курение на борту самолёта грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Курение на борту самолётов в России запрещено с 2001 года, а в 2013 году был принят Федеральный закон N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Напомним, в марте курение стало причиной гибели мужчины в Новосибирске.