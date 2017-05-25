Новосибирский ТРЦ «Сибирский Молл» соберёт детей на поиски пиратских сокровищ

В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, новосибирский торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл» устроит для детей и их родителей «пиратский квест», узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая из сообщения пресс-службы ТРЦ.

Юным участникам квеста в возрасте от четырёх до 12 лет предстоит разыскать на территории «Сибирского Молла» спрятанные там «сокровища» и выиграть сладкие призы. Каждой команде — ребёнку с родителем — выдадут карту, на которой будут отмечены специальные точки, где начинающих «пиратов» ждут непростые испытания. За каждое выполненное задание игроки получат монеты, а в конце их можно будет обменять на сладости.

Помимо квеста «Сибирский Молл» организует в детский праздник множество других развлечений: гостей ТРЦ ждёт научное шоу от «Парка чудес Галилео», шоу мыльных пузырей, весёлые фокусы и множество конкурсов и подарков от «Парка Галилео» и развлекательного центра «Фанки Таун».

Квест стартует 1 июня в 15:00, участие в нём и в других праздничных мероприятиях бесплатное.

Напомним, в конце марта в «Сибирском Молле» прошёл творческий семинар для новосибирских аэродизайнеров, которые занимаются оформлением интерьеров с помощью воздушных шаров.