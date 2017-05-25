Спасатели ликвидировали свалку ртутных ламп в Новосибирске

Более 150 отработанных и разбитых ртутных ламп были брошены рядом с известным гипермаркетом в Новосибирске, узнал 25 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели МАСС совместно с химико-радиометритческой лабораторией обнаружили и вывезли более 150 ртутных ламп, незаконно захороненных недалеко от гипермаркета «Лента» на улице Петухова. Все изъятые лампы перевезены в «СибРтуть» для дальнейшей утилизации.

Пользователи соцсети обратили внимание на то, что свалка ртутных ламп — не дело рук местных жителей, тем более что ими чаще всего пользуются организации. Они считают, что виновников можно найти и наказать.

«Поставьте несколько камер и наловите целое стадо этих негодяев. А камеры окупятся буквально с первого штрафа. И хорошо бы так сделать в местах всех стихийных свалок», — прокомментировал сообщение спасателей житель Новосибирска Николай Борисов.

Напомним, ранее жители Иркутской области нашли ртуть в воде из уличной колонки.