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 25 мая, 11:43
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Строительная люлька с рабочим упала с пятого этажа в Новосибирске
Фото из соцсети «ВКонтакте» группы «АСТ-54»

Строительная люлька упала со строящегося 11-этажного здания в Железнодорожном районе Новосибирска, находившийся в ней рабочий госпитализирован с тяжёлыми травмами, узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая из сообщения регионального управления следственного комитета.

Рабочий в строительной люльке выполнял фасадные работы на строящемся 11-этажном здании в Железнодорожном районе. Люлька упала с высоты пятого этажа. Предположительно это случилось из-за перегруза строительными материалами. Рабочий получил тяжёлые травмы и доставлен в больницу.

«По предварительной информации, строительная люлька была перегружена. Конструкция и в частности трос не выдержали», — рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы СУ СК по Новосибирской области Алексей Максименко.

Следователи проводят проверку.

Напомним, что в марте 2015 года 54-летний рабочий стройки в Новосибирске потерял равновесие и упал с 11-го этажа.

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