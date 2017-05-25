Строительная люлька с рабочим упала с пятого этажа в Новосибирске

Строительная люлька упала со строящегося 11-этажного здания в Железнодорожном районе Новосибирска, находившийся в ней рабочий госпитализирован с тяжёлыми травмами, узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая из сообщения регионального управления следственного комитета.

Рабочий в строительной люльке выполнял фасадные работы на строящемся 11-этажном здании в Железнодорожном районе. Люлька упала с высоты пятого этажа. Предположительно это случилось из-за перегруза строительными материалами. Рабочий получил тяжёлые травмы и доставлен в больницу.

«По предварительной информации, строительная люлька была перегружена. Конструкция и в частности трос не выдержали», — рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы СУ СК по Новосибирской области Алексей Максименко.

Следователи проводят проверку.

Напомним, что в марте 2015 года 54-летний рабочий стройки в Новосибирске потерял равновесие и упал с 11-го этажа.