Томский писатель выпустил первый в России каталог полярных сияний

Томский писатель, публицист и исследователь Виктор Лойша выпустил первый в России каталог полярных сияний, узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета.

Томский писатель, публицист и исследователь Виктор Лойша выпустил монографию «Полярные сияния в Российской империи и на сопредельных пространствах. Каталог: 305-1945 годы нашей эры (в юлианской датировке)». Книга вышла в издательстве ТПУ и представляет собой свод наблюдений, свидетельств и упоминаний о полярных сияниях, зафиксированных в различных исторических источниках: летописях и хрониках, ранних метеорологических документах, дневниковых записях, письмах, книжных и газетных публикациях.

По сообщению пресс-службы университета, подобный каталог публикуется в России впервые. Монография стала итогом более чем 30-летней работы автора по поиску и систематизации текстов о полярных сияниях. За это время он исследовал все русские летописи, хранящиеся в фондах Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Тобольска, а также в фондах Украины, Молдавии, Белоруссии, Армении, Грузии. Автор проработал множество городских хроник и частных дневниковых записей. Он исследовал газеты, журналы, научно-технические издания. Всего в книге упоминается почти 500 различных источников.

«Тождественность периодов появления полярных сияний солнечному циклу, казалось бы, давно стала аксиомой науки. Но более или менее уверенно рассуждая о квази-одиннадцатилетнем цикле солнечной активности, мы очень смутно представляем более крупные временные интервалы, в которых наше светило демонстрирует свою переменчивость, — рассказал Виктор Лойша. — Ничего удивительного: эпоха строгой науки насчитывает всего три-четыре столетия, и даже элементарные наблюдательные ряды слишком коротки для того, чтобы делать на их основе сколько-нибудь категоричные выводы. В таких ситуациях помогает экстраполяция в прошлое путём изучения донаучных свидетельств. Подобных свидетельств совсем не мало, важно обнаружить их, обобщить, проанализировать. В этом, собственно, и заключается смысл этой книги».

В 1983 году в Западно-Сибирском книжном издательстве вышла «Книга о вчерашнем снеге и завтрашнем хлебе» Виктора Лойши, которая посвящена науке о природных льдах. В середине 80-х годов он опубликовал несколько научных работ, в том числе в таких международных изданиях, как Nature, History of Geophysics, Advances in Geosciences, а также советских научно-популярных журналах «Природа», «Земля и Вселенная». В 1989 году вышел в свет первый свод материалов по отечественным полярным сияниям.

Напомним, что в октябре 2015 года жители Новосибирской области засняли северное сияние.