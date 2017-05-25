 

Трамвай № 13 сбил женщину на улице Мичурина в Новосибирске

 25 мая, 16:38
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Трамвай &#8470; 13 сбил женщину на улице Мичурина в Новосибирске
Фото из архива Сиб.фм

Трамвай № 13 сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода в Центральном районе Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая от очевидца происшествия.

Несчастный случай произошёл в 15:30 на улице Мичурина. По словам очевидца, женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора и вне зоны пешеходного перехода.

«25 мая примерно в 15:10 водитель трамвая 1987 года рождения ехал по улице Мичурина и сбил пешехода», — сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе управления ГИБДД по Новосибирской области.

Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь.

Напомним, что в марте 2013 года трамвай № 13 вдавил автомобиль в дорожный знак в Новосибирске. В сентябре 2014 года он задымился на ходу, а в октябре того же года протащил такси по рельсам. В ноябре 2016 года кондукторы новосибирского трамвая № 13 пригласили Хиллари Клинтон на работу.

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