Трамвай № 13 сбил женщину на улице Мичурина в Новосибирске

Трамвай № 13 сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода в Центральном районе Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 25 мая от очевидца происшествия.

Несчастный случай произошёл в 15:30 на улице Мичурина. По словам очевидца, женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора и вне зоны пешеходного перехода.

«25 мая примерно в 15:10 водитель трамвая 1987 года рождения ехал по улице Мичурина и сбил пешехода», — сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе управления ГИБДД по Новосибирской области.

Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь.

Напомним, что в марте 2013 года трамвай № 13 вдавил автомобиль в дорожный знак в Новосибирске. В сентябре 2014 года он задымился на ходу, а в октябре того же года протащил такси по рельсам. В ноябре 2016 года кондукторы новосибирского трамвая № 13 пригласили Хиллари Клинтон на работу.