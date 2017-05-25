 

Верблюд с зубной болью стал пациентом ветеринарной клиники в Новосибирске

 25 мая, 17:58
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Верблюд с зубной болью стал пациентом ветеринарной клиники в Новосибирске
Фото из группы клиники «Бэст» в соцсети «ВКонтакте»

Владелец верблюда обратился к новосибирским ветеринарам с жалобой на больной зуб, у животного врачи обнаружили абсцесс, его готовят к операции, узнал 25 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе ветеринарной клиники «Бэст» в соцсети «ВКонтакте».

Двугорбый верблюд посетил ветклинику 24 мая с патологией зубочелюстной системы. Рентгеновский снимок челюсти жвачного животного показал одонтогенный абсцесс. Больной коренной зуб придётся удалить, необычного пациента готовят к операции под наркозом.

Откуда приехал двугорбый пациент, в клинике не сообщили. Известно, что в Новосибирске верблюды содержатся в контактном зоопарке «Лесная сказка» в парке «Берёзовая роща» и в Музее погребальной культуры при Новосибирском крематории.

Напомним, в апреле красноярский зоопарк назвал новорождённого верблюжонка Камелией Айсберговной.

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