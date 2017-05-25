Синоптики объявили о ночных заморозках в Новосибирской области, а в выходные дни снова установится тёплая погода без осадков, рассказала корреспонденту Сиб.фм руководитель новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик 25 мая.

По информации новосибирского гидрометцентра, с 25 по 27 мая в Новосибирской области ожидаются заморозки до −3 °С. 26 мая днём температура воздуха составит +13... +18 °С. 27 мая дневная температура повысится до +25 °С. В ночь с 27 на 28 мая температура составит от +7 °С до +12 °С, днём 28 мая — +24... +29 °С.

«В ближайшие трое суток мы ждём погоду без осадков, за исключением того, что в ночь с 25 на 26 мая в северной и северо-восточной половине области вероятны небольшие дожди, — отметила Анна Лапчик. — 26 мая в первой половине дня порывы ветра будут достигать до 20 м/с. Затем ветер ослабеет до 2-7 м/с. В дневные часы ожидается усиление до 14-16 м/с. Температурный фон будет достаточно низким, особенно 26 мая. Ночью температура воздуха составит +7 °С, местами заморозки. Накануне, 24 мая, наши агропрогнозисты выпустили штормовое предупреждение о том, что с 25 по 27 мая в Новосибирской области ожидаются заморозки до −3 °С».

Напомним, с 22 по 24 мая в Новосибирской области установилась по-летнему жаркая погода.