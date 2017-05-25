Житель Брянска погиб в ДТП под Новосибирском

Жительница Новосибирска не справилась с управлением автомобилем и протаранила две машины — в аварии погиб человек, узнал 25 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

ДТП произошло во второй половине дня 24 мая на трассе Новосибирск — Карасук в районе села Гусиный брод. Водитель Toyota Corsa, 49-летняя женщина, не справившись с управлением, столкнулась с грузовым автомобилем Scania, после чего легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил другую машину Toyota.

В результате аварии один из пассажиров протараненной «Тойоты» погиб на месте, вторая пассажирка доставлена в больницу с переломом руки. Известно, что погибший был жителем Брянска.

Сотрудники полиции предварительно установили, что столкновение произошло из-за нарушения правил дорожного движения женщиной, находившейся за рулём Toyota Corsa. Она пыталась совершить обгон грузовика по правой обочине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 24 мая три человека погибли и два ранены в результате ДТП в Забайкальском крае.